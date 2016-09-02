英國公投是否真脫歐 歐洲法院院長質疑
儘管英國公民在6月公投決定脫離歐洲聯盟，但是否真能實現，連歐洲法院院長連納爾斯都有所質疑，認為脫歐的日期、條件，甚至是否真的會啟動都仍不確定。
比利時籍的連納爾斯（Koen Lenaerts）接受荷蘭廣播節目訪問時表示，對於英國公投結果他並不驚訝，但不認為公投是決定是否脫歐的好方法。
對於英國是否真的會脫離歐盟，連納爾斯認為還是個問號，畢竟目前一切仍在未知的狀態之下。他指出，公投結果是個強烈的政治訊號，但直到現在，最後的決定、啟動日期與條件都尚未確定，甚至連是否會真的實現都是未知。
他強調，一切仍只是推測，目前什麼都沒有改變，英國仍是歐盟的完整會員。
但連納爾斯也指出，自始至終，英國一直是歐盟的特殊會員，在許多法律、文件上可以看到英國在歐元、申根公約、自由移動、安全、司法等議題上持有和歐盟國家不同的立場與地位。
連納爾斯不是唯一一個認為英國可能不會真正從歐盟出走的政法高層。主管數位經濟事務的德國籍歐盟執行委員會數位經濟執委歐汀格（Guenther Oettinger）日前接受德國畫報（Bild）訪問時也有類似說法。
他表示，英國6月公投決定脫歐的結果有約束力，但如果經濟在英國公投脫歐後變糟，大眾的意見可能翻轉。1050902
(中央社)
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