阿喜、林智勝合體「喜不自勝」 一天就告吹

阿喜和大師兄林智勝獲邀擔任全民體育日代言人，兩人開心地拍攝代言廣告和形象照，搞笑說要合組偶像團體「喜不自勝」！（照片提供：天晴音樂）

阿喜和大師兄林智勝獲邀擔任全民體育日代言人，兩人開心地拍攝代言廣告和形象照，搞笑說要合組偶像團體「喜不自勝」！（照片提供：天晴音樂）

阿喜和大師兄林智勝獲邀擔任全民體育日代言人，兩人開心地拍攝代言廣告和形象照，搞笑說要合組偶像團體「喜不自勝」！（照片提供：天晴音樂）

阿喜和大師兄林智勝獲邀擔任教育部體育署全民體育日代言人，兩人開心地拍攝代言廣告和形象照，在拍攝現場玩得不亦樂乎，還搞笑說要合組偶像團體「喜不自勝」，沒想到這個團體在命名完成後，就面臨解散命運，獨挑大樑的阿喜，將於本周六下午兩點，單獨出席台北小巨蛋的全民體育日活動，她笑說少了大師兄雄壯威武的身影襯托，自己感覺好孤單啊！

阿喜和大師兄拍完廣告之後，原訂會有兩次合作機會，但在代言記者會前一晚林智勝不慎傷到頭部，無法出席，而體育日當天又因為比賽忙碌，無法到場，最後只好由阿喜一個人出席，阿喜9/3當天則將以拚命三娘的姿態，早上將先趕場台中麗寶樂園活動，中午再飛車趕回台北出席小巨蛋的體育會活動，她笑說這真是充實的一天。

林智勝首次和阿喜合作，讚她本人非常漂亮、可愛的小女生，但從來沒有想過阿喜在拍攝現場可以這麼放得開、不計形象，與阿喜的合作非常的輕鬆愉快，也覺得她很有趣。兩人第一次見面就要合作拍廣告，原本略微靦腆的林智勝看到在拍攝現場完全沒有形象的阿喜，也被感染得火力全開，兩人一搭一唱逗樂工作人員，大家笑說果然兩人合組團體「喜不自勝」讓現場所有人都笑呵呵，阿喜也樂得表示，林智勝是她合作過最安心的男生，因為他魁梧的身材，讓阿喜首次有了小鳥依人的感覺，「站在大師兄旁邊，我都覺得自己太瘦太嬌小了呢！」

(時報周刊)