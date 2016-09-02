陸海警船連2天駛入釣魚台海域 遭日警告

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共同社報導，日本海上保安廳的巡邏船2日發現，有4艘中國海警船在釣魚台附近日本領海外側的毗連區航行。這是連續2天在釣魚台附近發現中國大陸公務船。

據第11管區海上保安總部（位於那霸）稱，這4艘船分別是「海警2306、海警2337、海警2401及搭載疑似機關炮的海警31101」。日本海保巡邏船警告中方船隻不要靠近領海。

(旺報)