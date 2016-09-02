中職2日獅犀戰因雨延至3日雙重賽

新莊球場2日的獅犀之戰因雨順延。（資料照片／中職提供）

中職原訂今（2）日在新北市新莊球場舉行的統一獅與義大之戰，因下雨場地泥濘而順延，中職將比賽延至明（3）日下午1時05分原地再戰，使得3日新莊球場將進行獅犀「雙重賽」。

(中時電子報)