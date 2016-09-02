安倍：將強力推進日俄經濟合作

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共同社報導，日本首相安倍晉三2日下午在俄羅斯海參崴與俄羅斯總統普丁舉行的日俄領袖會談上就兩國經濟合作稱，日本作為俄羅斯鄰國，準備強力推進遠東地區的日俄合作。

此外，安倍還表示，對於日俄兩國以普丁訪日爲前提，所進行的磋商和合作準備取得進展表示歡迎。

(旺報)