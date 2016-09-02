NBA》林書豪秀新髮型 慶祝侄子誕生

從林書豪的全新髮型可以看出他的侄子名字縮寫。(取自林書豪IG)

為了慶祝大哥林書雅的兒子誕生，最近迷上百變髮型的林書豪，當然要弄個全新髮型慶祝一下，豪哥2日在instagram貼上最新髮型短片，且寫，「傑登(上帝已在聆聽)-彼得(教堂磐石)-林(最酷的姓)，這個髮型送給我剛出生的侄子，期望你信任耶穌，且跟你的中間名聖彼得一樣踩水而行，當然別忘記我的髮型，哈哈！＃驕傲的叔叔＃髮型比賽」

(中時電子報)