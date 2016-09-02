盧曉晴飆65桿 中信高球賽衝並列第3
台灣高球女將盧曉晴今天在中國信託女子公開賽次輪飆出6鳥、1鷹、1柏忌的65桿，兩輪合計138桿成績並列第3，落後領先者4桿差距。
總獎金新台幣500萬元的2016中國信託女子公開賽，1日起在桃園的東方高爾夫俱樂部開打。
盧曉晴首輪因為一記罕見的三柏忌影響排名，只以73桿成績排在並列39名；今天她抓下6隻小鳥，獵下1隻老鷹，只吞下1個柏忌，飆出65桿佳績，兩輪合計138桿成績，讓排名上升到並列第3。
盧曉晴提到，今天的揮桿比昨天好太多，有14個洞成功打上球道，16個洞成功打上果嶺，成功率都很高，而且因為昨天推桿力道常不夠，今天換了一支推桿，而且每洞力道都加強一些，果然奏效。
盧曉晴說，明天將繼績採取今天策略，推桿要過洞，每一洞並努力成功打上果嶺，希望能把冠軍留下。
泰國16歲小將薩萊朋（Saranporn Langkulgasettrin）抓下8隻小鳥，只吞下1個柏忌，飆出個人生涯最佳的65桿，兩輪合計134桿成績躍居領先。1050902
(中央社)
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