陸商務部：將與菲重啟經貿聯委會機制

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大陸商務部新聞發言人沈丹陽今天表示，大陸與菲律賓近日就重啟停滯5年的「中菲經貿聯委會」達成共識。雙方希望推動雙邊經貿關係重回正常發展軌道的共同意願，釋出加強經貿合作等訊息。

中新社報導，沈丹陽今天在大陸商務部例行記者會上表示，菲律賓新政府多次表示，願意通過雙邊管道進行對話，改善中菲關係，為中菲各領域合作創造良好條件。在此基礎上，大陸商務部長高虎城與菲律賓貿工部部長羅培茲（Lopez）8月初在寮國會見期間，就年內召開聯委會第28次會議達成重要共識。

報導指出，中菲經貿聯委會原名中菲貿易聯合委員會。1976年4月，雙方在馬尼拉簽訂關於成立中菲貿易聯合委員會的協議。1977年5月，雙方舉行中菲貿聯會第一次會議。2009年，中菲貿聯會正式更名為中菲經貿聯委會，當年11月召開第26次會議。2011年8月，聯委會召開第27次會議。此後聯委會已有5年未召開，處於停滯狀態。

報導稱，在歷次聯委會上，中菲雙方就兩國貿易、投資、基礎設施、農業、地區及多邊框架下合作多項重要事宜達成共識。其中包含實施公路、鐵路、電站等基礎設施合作工程，在菲建設農業技術合作中心等；並加強兩國在中國—東協、APEC、亞歐會議和世貿組織等區域及多邊框架下的協調和配合。

報導還提到，在中國—東協自貿區建設方面，雙方多次在聯委會會議上開展深入磋商，推動自貿區的談判和實施進程。1050902

(中央社)