空軍救難英雄垂降開球 秀婚戒感謝老婆

職棒場上第一次，空軍S-70C直升機開進中外野草皮，救難英雄高振耀從空中垂降進場開球，他受訪時秀出婚戒，「平時在外出任務，感謝老婆在家照顧孩子，想對老婆說聲辛苦了」。

高振耀今年29歲，具有原住民賽德克族血統，來自空軍航空救護隊，曾經負責基隆外海的夜間搜救任務、AT-3失事山區搜救任務以及多次山區搜救。

高振耀救人上山下海，這次在棒球場開球，也是人生難得的經驗，他說平時出任務對於現場地形環境都會經過計算，這次也是一樣，只是在棒球場最大的不同是，踏進場內時，聽到觀眾的歡呼聲。

高振耀過去高中時代參加壘球社，平常就是Lamigo桃猿隊的球迷，「之前來看球賽，沒想到有一天可以站在場上開球，還能跟巨星陳金鋒握手」，在受訪結束的時候，特別拿出手機，與身旁的LamiGirls小鹿、采依合影。

超帥的開球任務，獲得全場英雄式歡呼，有媒體好奇他是否單身？高振耀秀出手上的婚戒，借此機會代表國軍，感謝所有家人的支持，「很多軍人都一樣，在外出任務，最感謝老婆在家照顧小孩，想對老婆說一聲辛苦了」。

不過問起最喜歡的球星，高振耀的回答很不一樣，他說最欣賞桃猿隊總教練洪一中，因為從小就看洪一中打球，是心目中的「鐵捕」，後來洪一中在桃猿隊帶兵，高振耀也一直支持到現在。1050902

(中央社)