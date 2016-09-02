合歡山路段中秋管制惹議 公路總局喊卡
交通部公路總局原規劃中秋節連假，在台14甲線翠峰起經合歡山至大禹嶺路段將管制通行，引起居民不滿進出要繞路，公路總局今天晚上臨時宣布暫不管制。
公路總局考量台14甲線18公里翠峰起經合歡山至大禹嶺路段，僅能單車道雙向通行，無法負荷連續假期大量車潮，且雙向會車不易，尖峰期間事故頻傳，警力也無法及時到達事故現場，加上路側邊側邊坡陡峭，日前決定中秋連假上午6時至11時，實施交通管制。
不過，公路總局的管制交通措施引來部分旅客及居民反彈，認為回家得繞路，梨山地區旅宿業營運也會受影響。
公路總局研議配套措施，及多次邀集相關單位協調，結果仍未獲共識，梨山地區旅客及居民對於配套措施有疑慮，擔憂交通管制將導致壅塞問題加劇。
公路總局今晚宣布，暫不實施管制，但將持續觀察原擬管制路段的交通狀況，再研議是否推動管制措施，並協調南投縣政府警察局，機動疏導交通。
雖暫不管制，公路總局建議民眾，中秋節假期上合歡山，避開上午尖峰時段。1050902
(中央社)
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