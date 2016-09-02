嘉市區長病逝 10分鐘後母親也走了

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嘉義市東區區長曾振地罹患胰臟癌末期，昨晚病逝；他的母親江素不也在10分鐘後辭世，地方人士今天聞之不勝唏噓。

曾振地去年11月健康檢查時，一切正常，但今年1月29日因肚子不適，住院觀察後，確診罹患胰臟癌末期，期間一度北上台大醫院治療。

地方今天傳出，曾振地昨晚8時病逝，享年54歲；隨後僅隔10分鐘，他的85歲母親江素不也跟著辭世，令地方人士聞之不勝唏噓。

曾振地的岳父、嘉義城隍廟董事長葉源助表示，女婿平日不喜歡麻煩人，生前就交代不要辦公祭，非常感謝各界關心。

嘉義市政府表示，曾振地公職生涯近30年，曾當過里幹事、體育場長、東區公所秘書、勞工行政科長、東區區長。1050902

(中央社)