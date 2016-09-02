阿布分享爸爸經 最怕前世情人做一件事
謝震武主持的直播綜藝節目《全民一起來》，本週六(9/3)邀眾本土藝人PK外籍藝人，本土藝人代表阿布、林彥君將首度合作闖關遊戲，身高相差34公分的兩人，堪稱是「最萌身高差」的獎金挑戰者。
兩人日前一起搶先挑戰遊戲，十分有信心，今年2月甫喜千金「迷你米」的阿布，聽聞林彥君一度曾擔心無法早日終結單身，變成高齡產婦，開玩笑要傳授結婚秘技，「就是有了孩子再說！先抓住他！」聽得林彥君當場臉紅，直呼「我很保守的！不敢啦！」十分聰明的林彥君也馬上回： 「所以你是先有才結囉？」讓阿布乾笑認了。
非常體貼老婆辛苦的阿布，為了一起照顧女兒暫時推掉幾部戲約，本週上《全民一起來》搶賺奶粉錢，私下聊起爸爸經，表示超怕女兒的大便，直呼: 「嬰兒的大便真的好臭！」回憶之前在外停車等老婆，女兒突然就在車上剉屎，原本只是想打開尿布看一下，結果大便就狂噴瞬間沾到兩隻手，完全空不出一隻乾淨的手來拿別的東西，當場大傻眼。阿布也表示自己戲弄老婆的情趣之一， 就是把裝滿大便的尿布拿去給老婆聞，讓太座好氣又好笑。
華視《全民一起來》本週六(9月3日)將邀梁赫群、阿布、林彥君、徐瑋吟與「外籍軍團」方馬丁、賈斯汀、夢多、安妮展開PK大賽。觀眾朋友透過下載「全民一起來｣手機APP，只要簡單預測藝人闖關「成功」或「失敗」，每次預測正確就有機會拿獎金《全民一起來》。
(中時)
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