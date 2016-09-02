master-piece日本新生代職人 現場手工製包

master-piece包袋甜產樣品師桂滿久，於活動現場示範包袋的手工製作，凡於活動期內購買包袋，皆可以獲得現場特製限定商品。（石欣蒨攝）

master-piece最新推出的高科技防水素材打造的SLICK系列及方便收納設計的Pop’n’Pack系列。（石欣蒨攝）

master-piece的全新GAME系列有原創設計的矽質零件及標示品牌名的拉鍊引手，以特殊加工的輕量尼龍為本體布料。（石欣蒨攝）

日本潮流品牌master-piece已經在潮流界跨越20多年，因著品牌的設計多元及實用性，在台灣一直深受消費者歡迎，也成為不少20-30歲左右男性的愛用包款，今起至9月4日於台北東區旗鑑店舉辦2016秋冬新品發表活動，展示出最新一季的全新系列，品牌總監藤井安率領兩位設計師永田勇一與桂滿久到活動現場，與大家分享介紹品牌的多元面貌。

master-piece在2016秋冬系列中，除了與環保藝術織繪nowartt及英國高端布料品牌Mallalieus的聯名商品以外，還有以都會、戶外硬派及中性風格不同設計的全新包款，包括充滿巧思的GAME系列、全防水的SLICK系列及輕巧方便的Pop’n’Pack系列等，將於秋冬季陸續上市，詳情請參考master-piece官方網站。

(中時)