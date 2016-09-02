陸在柬埔寨建深水港 為停泊航母做準備

BBC中文網2日引述《金融時報》報導，柬埔寨正悄然成爲中國在東南亞的軍事和外交盟友，中國正借助柬埔寨來平衡在南海爭端中的地區反對力量。

報導引述柬埔寨戰略研究所的負責人稱，湄公河地區在中國戰略中占據重要位置，中國需要在這個地區加大影響力。而柬埔寨在泰國灣新建的深水港，就是中國成爲地區海洋強國的努力之一。

報導指出，這個港口將耗資28億美元，中國從金邊取得了99年的港口地租期。由解放軍支持的中國國企修建。該租界地占據了柬埔寨20%的海岸線。這個建在泰國灣的深水港距離南海只有數百公里距離，能夠停靠萬噸油輪，中國的巡洋艦和航母都能停靠在此。

澳洲國立大學亞洲問題專家瓦德說，這是中國在斯里蘭卡、巴基斯坦、緬甸、孟加拉、泰國和印尼港口投資的一部分。港口設施應該能夠容納中國海軍大部分的護衛艦和驅逐艦，柬埔寨的新港口對中國爭取南海地區主導權十分重要。

(旺報)