陝西農婦冤獄11年 法院道歉

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坐了11年冤獄的農婦柯長桂終於等來一句道歉。1日在陝西省商洛市中級人民法院舉行的國家賠償聽證會上，賠償委員會代表商洛中院向柯長桂鞠躬道歉。柯長桂申請國家賠償635萬元（人民幣，下同），商洛市中院欲賠償114萬元。

華商網報導，柯長桂現年56歲，2002年，柞水縣曹坪鎮田豐村發生一起命案，村民郝延林蹊蹺死在路邊。當地曹坪派出所調查，經法醫鑒定，郝延林是因毒鼠強中毒身亡。

2003年2月，田豐村的柯長桂夫婦和其他5個村民被帶到派出所，警方使用測謊儀及部分口供，確定了嫌疑人是柯長桂。最終，柯長桂被判有期徒刑15年。後經3次減刑，於2013年11月刑滿釋放，坐了11年牢。出獄後的兩年裡，柯長桂依舊堅持為自己申訴。

今年7月1日，柯長桂終於等到了無罪判決。商洛市中院認為，原判認定事實錯誤。殺人動機純屬主觀臆斷。

(旺報)