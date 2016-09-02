獲利潛力佳 愛達荷州農民嘗試種植松露

我要評比

美國愛達荷州農民正在嘗試種植獲利潛力十足的新作物－松露。這種菌類植物1磅售價介於500至1200美元，但目前還沒有明確的栽種辦法。

美聯社報導，根據首府新聞報（Capital Press），商業栽植的松露園是新興產業，愛達荷州農民正以不同間距和排列方式選種多樣樹種，盼能找到有效的栽培法。

這種菌類植物生長在適合松露孢子傳播的林地下。

農民貝克曼（Paul Beckman）解釋說：「目前還沒有找到人工栽種松露的方法。」

貝克曼9年前開始嘗試種植松露，目前已在伊格爾市（Eagle）北方栽種35英畝有接種松露孢子的樹種，其他農民也隨後跟進。在愛達荷州西南部的珍寶谷（Treasure Valley），如今有約120英畝的松露林。

貝克曼對愛達荷州松露種植的前景很樂觀，也相信有朝一日能夠產出大量松露。

他說：「只不過是要等待它們長大成熟。」（譯者：中央社劉文瑜）1050902

(中央社)