獅字山颱風襲陸 百萬人受災

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針對今年第10號颱風「獅子山」影響，大陸民政部今天表示，目前內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江4省（自治區），總計95萬人受災，4.6萬人緊急轉移安置，8500人需緊急生活救助，近1300間房屋損壞，經濟損失達16.1億元人民幣（下同）。

新華社報導，據黑龍江省民政廳報告，哈爾濱、雞西、鶴崗等9市46個縣共計45萬人受災，近3000人需緊急生活救助；近200間房屋不同程度損壞；直接經濟損失11.1億元。

據內蒙古自治區民政廳報告，赤峰、阿拉善2市（盟）3個區（旗）1.5萬人受災，直接經濟損失近1400萬元；遼寧省民政廳報告，大連、鞍山、丹東等5市7個縣（市）28.6萬人受災，5500餘人需緊急生活救助，直接經濟損失1.7億元。

吉林省民政廳報告，長春、吉林、通化等5市（自治州）17個縣（市、區）19.9萬人受災，4.6萬人緊急轉移安置；1100餘間房屋不同程度損壞；農作物受災面積41.9千公頃，其中絕收4.2千公頃；直接經濟損失3.2億元。

(旺報)