赴陸被砍成重傷還被押 家屬盼政府協助

2男赴大陸工作遭單姓男子（紫衣者）砍成重傷還被押，家屬赴陸調閱監視器發現2男是被害人，將被砍影片放上網希望政府能協助親人返家。（蔡依珍翻攝）

林姓和陳姓男子赴大陸東莞虎門工作，8月16日卻遭陸籍單姓男子砍成重傷，1人幾乎斷掌、1人一度命危仍在醫院觀察，林男家屬赴對岸調閱監視間，驚見兒子是被害者，但案發當下曾搶下刀子，如今被依殺人罪嫌遭公安刑事拘留，家屬求助無門，希望政府能出面協助親人返家。

林姓家屬出示監視器，控訴25歲的兒子赴大陸東莞虎門和30餘歲的陳男一起工作，閒暇時會到網咖，認識也是網咖常客的單姓男子，8月16日晚間3人共進晚餐，席間幾杯黃湯下肚，單男出手偷襲陳的屁股，還出言調戲，陳出言斥責，雙方不歡而散。

沒想到單男竟到小吃攤搶下3把菜刀，1把插後口袋、手持雙刀跑進網咖尋人，一度在網咖店內叫囂揮舞，遍尋不著後衝到街上找人，見面就是一陣猛砍，陳和林面對突如其來的攻勢慘襲擊，身上多處掛彩，雙方發生扭打，陳和林以人數優勢各搶下一把刀，公安到場後將3人送辦。

家屬稱，陳當場失血性休克、林左手腕幾乎被砍斷，砍人的單男則因拉扯頸部些微輕傷，但因3人各持一把刀，通通被依殺人罪嫌拘留，但調閱監視器發現重傷的2人都是被害人，陳還一度命危，親友花5000元人民幣才讓他保外就醫，親友以「東莞市虎門威遠島砍人事件」將監視器放上網，希望政府介入幫忙，讓親人盡早獲釋返台就醫。

(中時)