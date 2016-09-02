幻象2000衝場 這位老闆最興奮…
中職桃猿隊連年舉辦「阿迷趴」，已經出現2次幻象2000戰機衝場與國軍戰技表演，讓球迷興奮不已，其實這也滿足了桃猿隊董事長保佑的「軍事迷」愛好。
桃園球場的「阿迷趴」主題日，攜手國防部與各軍種部隊，讓棒球場可以打球、又能榮耀國軍英雄，這在美國職棒是很常見的活動，義大胡金龍曾經表示，他在小聯盟打球還遇過美國最先進的F-22隱形戰衝場，場面更大。
今年參加桃猿隊「阿迷趴」開幕式的貴賓有國防部長馮世寬與夫人、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚、猿隊董事長劉保佑與各軍種的將長、夫人，並且動員5000官員，場面不小。
其實猿隊老闆劉保佑也是一個「業餘軍事迷」，他除了閱讀與做生意相關的經濟書刊、雜誌之外，他愛看軍事、武器雜誌、書籍，所以猿隊的「阿迷趴」活動他也來參與，正是與自己的喜愛結合。
(中時電子報)
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