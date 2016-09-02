老蕭與經紀人屢傳緋聞　不擔心自斬桃花

獅子合唱團今舉辦聽歌會。（華納音樂提供）

獅子合唱團今舉辦聽歌會。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）昨晚參加好友何潤東婚禮，自告奮勇上台抽捧花，曾說30歲想成家的他，今率「獅子合唱團」出席聽歌會，被問是否想成家？他坦言目前進度落後，開玩笑說要延到30.5歲再結婚。他與經紀人Summer屢被傳緋聞，何的婚禮上2人被拍互動親密，他解釋：「她（Summer）是從我入行就帶著我的人，這種場合為什麼不能帶她去。」

不擔心斬斷彼此桃花？Summer跳出來說：「不會，我們倆該怎樣都知道自己該怎樣，那是我們工作以外的事。」追問老蕭Summer是否符合他擇偶條件？他反而指女記者符合條件，迴避問題。

他組「獅子合唱團」以新人之姿出發，首張同名專輯《Lion》將於16日發行，主打歌〈Lion〉已於YouTube華納音樂官方頻道上線。

(中時)