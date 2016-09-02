南台科大辦中小企業論壇 物聯網尋商機
南台灣物聯網智慧商機正夯！經濟部中小企業處指導，南台科技大學及多家上市公司、育成中心共同主辦「2016年IoT物聯網中小企業育成躍進論壇」今（2）日登場，提供南台灣企業轉型躍進契機。
論壇現場展示南台科大師生的智慧聯網研發成果，廣積科技、泓格科技、精誠資訊、新漢等上市公司，也透過展覽攤位現場交流。
南台育成智慧聯網產業群聚啟動儀式中，南台科技大學結合教師專長，及上市公司廣積科技、泓格科技、精誠資訊與南部育成聯盟等，「以大帶小」發展合作商機。
南台科大校長戴謙表示，南台科大育成中心針對「電子資訊、生技醫療」產業領域，尤其核心技術「物聯網與智慧產品」的企業，提供創業育成服務。
泓格科技副總鄭樹發肯定南台科大專業發展定位明確，希望透過產學合作方式，在南台成立「Indusoft Web Studio圖控軟體」推廣中心，協助學生厚植職場能力。
與會的產官學界來賓包括：科技部南部科學工業園區管理局局長林威呈、經濟部張淑媚組長、社團法人中華創業育成協會宋文龍等。
(旺報)
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