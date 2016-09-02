余天滿意余祥銓女友 盼兒先拚事業
藝人余天今天進棚錄綜藝節目「王牌雙響炮」，坦言現在心願是兒女可找到好對象，很滿意兒子余祥銓現任女友，會照顧余祥銓，但希望兒子事業有成再結婚。
民視週日綜藝節目「王牌雙響炮」全新改版，主持人余天、侯怡君下午進棚錄影，穿起復古喇叭褲閃亮登場，剛完成腦部手術的余天展現好氣色，兩人還坐在偉士牌機車拍照。
藝人張秀卿帶來皮卡丘安全帽，余天特地換下帽子，戴起皮卡丘安全帽，逗樂全場；張秀卿見狀硬擠上偉士牌「3貼」，要下車還被卡住，被余天虧真的要減肥。歌手荒山亮說，有皮卡丘沒寶貝球是無法收服，就送寶貝球給侯怡君，祝福節目好好收服觀眾。
明年就滿70歲，余天坦言現在心願就是兒女可找到好對象，擇偶條件是有禮貌，很滿意兒子余祥銓現任女友，會照顧余祥銓，但希望兒子事業有成再結婚。
被問到藝人豬哥亮住院的事，余天說，在等豬哥亮電話，這麼久的朋友連他父親過世也沒來關心，「不認這個朋友也好」，又補充說明如果豬哥亮有困難，其實一通電話來，他就會過去，畢竟這麼久的朋友沒有什麼不好說。1050902
(中央社)
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