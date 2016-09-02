傳烏茲別克總統過世 接班人選尚未明朗

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3名外交消息人士今天告訴路透社，烏茲別克總統卡立莫夫（Islam Karimov）中風後已過世，享壽78歲，沒有留下明顯接班人，來接掌這個中亞人口最多的國家。

烏茲別克政府沒有立即證實這項報導。不過當局今天稍早發表聲明說，卡立莫夫的健康狀況急遽惡化。卡立莫夫上月27日起開始住院接受醫治。

其中1名外交消息人士被問及卡立莫夫的狀況時回答：「是的，他已過世。」

長期以來，卡立莫夫的獨裁領導作風備受西方國家及人權組織批評。卡立莫夫自1989年起統治烏茲別克至今，初期是以共黨第一書記身分，1991年後，他以新獨立共和國的總統身分領導國家。

卡立莫夫沒有指定接班人，分析家表示，權力轉移可能交由少數的高階官員及卡立莫夫家庭成員私下決定。

倘若他們未能達到共識，公開對峙可能會使這個擁有3200萬人口的國家變得不穩定，而淪為伊斯蘭好戰分子的攻擊目標。

烏茲別克為主要棉花出口國，境內也盛產黃金與天然氣。

當政府宣布卡立莫夫死訊以及治喪委員會主任委員人選，誰將繼承卡立莫夫大位，可能出現蛛絲馬跡。

其中1名消息人士表示，他預料政府今天稍晚將會對外宣布卡立莫夫死訊。（譯者：中央社周莉芳）1050902

(中央社)