富邦勇士換來張宗憲 正式納入球隊

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SBL富邦隊今天宣布，與金酒換來的張宗憲，已與富邦簽約，並在今天正式加入富邦體系。

超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊，8月用去年選秀榜眼蕭順議、今年榜眼蘇奕晉搭配明年首輪選秀權，跟金門酒廠籃球隊達成協議，換來今年的選秀狀元張宗憲。

富邦今天發布消息表示，張宗憲已經正式成為球隊的一員，球隊也歡迎他的入隊。

富邦今年補強動作不斷，不但從璞園手中搶下「本土洋將」蔡文誠，也從自由球員市場簽下洪志善，並吸引宋宇軒等人加盟，如今順利簽下張宗憲，接下來也有意爭取台裔好手包提傑（T.J. Burke）入隊，讓戰力不斷升級。1050902

(中央社)