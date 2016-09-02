劉德立主持臺巴國會友好協會成立
「臺巴國會友好協會」（簡稱友臺協會）日前成立，由中華民國駐巴拿馬大使劉德立和巴國外委會主席沙勒諾共同主持，希望促進臺巴兩國國會的經驗交流，並促進雙方的共同目標。
中華民國駐巴拿馬大使館經數月規劃籌組，「臺巴國會友好協會」於8月31日正式成立，成立典禮於巴拿馬國會禮堂舉行。由外委會主席沙勒諾（Noriel Salerno）及劉德立共同主持，包括第一副議長季羅斯（Luis Eduardo Quiros）、第二副議長亞布蕊歌（Yanibel Abrego）等人也都出席。
在劉德立及沙勒諾見證下，「友臺協會」成員宣誓就職，承諾發揮該協會功能，促進臺巴兩國國會的經驗交流，以達成裨益雙方的共同目標。
劉德立於致詞時，對自願加入「友臺協會」的20名國會議員及外委會前後任主席卡斯塔尼達（Dana Castaneda）及沙勒諾（Noriel Salerno）兩議員鼎力促成申致謝忱。
劉德立也指出，巴國會於今年4月通過肯定台灣有意義參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）兩決議案，對此表示感謝，盼該協會續支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、UNFCCC及ICAO等國際組織的訴求。1050902
(中央社)
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