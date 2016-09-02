拆果菜市場牴觸戶 高市：兼顧情理法

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高雄市政府強制拆除高雄果菜市場牴觸戶第2天，仍遭部分住戶頑強抗爭，自救會也呼籲市府給予程序正義及合理安置；市府農業局則說，全案已兼顧情理法並落實程序正義。

果菜市場牴觸戶拆除行動進入第2天，由於全天大雨不斷，加上自救會成員以雜物在現場周遭堆疊成「堡壘」無視警方勸離，持續僵持抗爭，因此拆除進度數度受阻，十分緩慢。

果菜市場自救會指出，高市農業局下午又展開強拆行動，怪手趁著現場抗爭人員午休時，從後方進行拆除，拆掉部分牴觸戶後方的樹木及鐵皮。

自救會表示，律師昨天下午到高雄高等行政法院送假處分聲請狀聲請暫緩拆遷，但迄今法院仍未有下文。房子一旦拆了，一切都無法再談，高市府承諾後續會協商，然而，除口頭承諾外，又能拿什麼保障給已無家可歸的住戶？懇請市府立即針對程序問題出面協商，並承諾給居民合理的安置，否則不排除更激烈抗爭。

農業局則說，高雄果菜批發市場改建案因為用地徵收使用問題一直無法解決，延宕40多年，影響都市發展甚鉅。市府為解決這項沉痾，在法理容許範圍內，已給予最優惠方式協調原住戶辦理遷移事宜，並與居民多次協調，落實程序正義，本案已兼顧情理法。

農業局指出，本案牴觸戶共計120戶，截至今天中午已有106戶同意市府安置與救濟方案，其補償金已陸續發放中。對部分人士引用「高雄果菜市場用地案未領特別救濟金者清冊」，經查是民國76年市府建設局的舊資料，他們以20年前舊資料攻訐市府，混淆視聽。

農業局又說，自救會委託律師向高雄高等行政法院提起行政訴訟，全案8月8日高等行政法院已對住戶聲請停止執行裁定聲請駁回，徵收程序合法是不爭事實。1050902

(中央社)