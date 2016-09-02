朴槿惠稱若無北韓核威脅將不部署薩德 陸回應了

針對南韓總統朴槿惠表示，薩德防空飛彈系統部署並不針對任何第三國，朝鮮半島問題的原因，是北韓的核武威脅，如果未來這個問題得到解決，南韓將無需部署。大陸外交部發言人華春瑩2日表示，各方都應為推進半島無核化進程努力，但也希望大陸的正當國家安全利益能夠得到切實尊重。

華春瑩強調，中方已多次表明對當前朝鮮半島局勢的看法。我們的立場可以概括為「三個堅持」。堅持維護半島和平穩定，堅持推進半島無核化進程，堅持通過對話協商解決有關問題，不但符合有關各方的共同利益，也是各方的共同責任。

華春瑩說，至於美國在南韓部署薩德，中方的立場是明確、一貫的。我們反對美國在韓部署，因為這將損害地區戰略平衡，也將損害中國的戰略利益。我們希望中國的正當國家安全利益能夠得到切實尊重。

(旺報)