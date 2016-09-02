女被騙學費跳海 遺言告誡勿輕信騙徒
大陸廣東省惠來縣隆江鎮一名女大學生蔡淑妍因被詐騙集團騙走近萬元（人民幣，下同）學費、生活費，跳海自殺。她留下的簡訊遺言告誡弟弟，不要相信騙徒稱的中獎簡訊。
平安揭陽官方微博的8月30日警情通報稱，住在惠來縣隆江鎮的張姓居民報案，指女兒從8月28日起失聯，要求協助尋找。
警方接獲報案後，惠來警方高度重視，全力開展尋找工作。於8月29日在惠來縣靖海鎮綠洲度假村海邊發現一具溺亡女性的遺體，面貌與失蹤女性相似。經家屬確認，該遺體就是蔡淑妍。
家屬反映，死者身前因被詐騙，想不開而尋短。警方調查，其遺書指出，騙徒稱蔡淑妍中獎了，獎金是16萬元，讓她先匯3000元過去，蔡淑妍匯完後，對方又讓她匯了3000元，還稱如果不再匯錢，就要交違約金5萬元，隨後蔡淑研又給對方匯了3800元。
蔡淑妍的母親稱，孩子把學費和生活費都匯過去了，對方也沒有給她16萬，孩子想不開就跳海。
死者在跳海前發了簡訊遺言給弟弟，指她是一個血淋淋的例子，不要相信詐騙集團，她後悔被騙了近一萬元生，用尋短來結束生命，藉此躲避責駡，相當懦弱，對不起父母親。
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(旺報)
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