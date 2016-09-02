卡比獸在她家！譚艾珍超有才 秀熱門神奇寶合影

譚艾珍分享與自製神奇寶貝合照。（圖／取自譚艾珍臉書）

譚艾珍與女兒歐陽靖。（圖／取自GinOy 歐陽靖（Official）臉書）

譚艾珍說每做完一隻她都會哈哈大笑。（圖／取自譚艾珍臉書）

超夯手機遊戲《精靈寶可夢GO》自從在台灣上架以來，在全台掀起一股寶可夢熱潮，有人為了抓寶抓到得到肌腱炎，還有人笑稱因為寶可夢，這個農曆七月變得一點都不可怕了，因為戶外隨處可見人潮，可見寶可夢的魅力，今(2日)稍早演員譚艾珍則在臉書分享她不用出門，家裡就出現卡比獸、皮卡丘、耿鬼等熱門神奇寶貝，原來都是她自己做的！

超有才的譚艾珍稍早在臉書說：「阿嬤我都不用出門（抓寶）啊！因為我自己動手做寶就好啦！阿嬤真的很愛做美勞，每天做的好開心喔！每做完一隻就哈哈大笑！」並分享自己跟卡比獸、皮卡丘等六隻神奇寶貝大型紙牌的合影，讓網友也驚訝稱讚說：「太厲害了～每隻都好可愛」、「太強大了！」還有人建議她可以去開班授課教小朋友了。

(中時電子報)