張文賢超前安 中華青棒4比2領先韓國

張文賢今面對韓國，第5局在1、3有人時適時擊出安打，率中華隊取得領先。（中時資料照 黃國峰攝）

(21:33更新7局結束)亞洲青棒錦標賽4強複賽，中華隊今迎戰韓國，首局就靠著廖健富的2分炮先馳得點，可惜1、3兩局韓國都靠著安打串聯扳平比數，不過第5局中華隊靠著安打與保送打破平手僵局，7局結束取得4比2領先。

亞洲青棒錦標賽，中華隊廖健富首局就轟出2分炮，率中華隊先馳得點。(棒協提供)

此役首局雙方都展開攻勢，張文賢選到保送，隨後廖健富一棒轟出右外野大牆，為中華隊進帳2分，不過下半局韓國隊馬上還以顏色，靠著朴正宇與姜白虎的兩支安打，追回1分，第3局朴正宇又適時擊出安打，幫助韓國扳平比數。

中華隊原本在第4局，廖健富靠著觸身球上壘，卻因泰國籍一壘審牽制誤判，讓中華隊攻勢瓦解，不過第5局中華隊靠著宗秉毅的3壘安打，再次打開得分大門，隨後張文賢也補上一安，中華隊要回領先，韓國隊投手朴治國又出現控球不穩，連丟兩次保送，免費奉送1分。

中華隊先發投手劉致榮，此役銜命先發抗韓，表現可圈可點，5局投球，雖被擊出7支安打，不過都穩住陣腳化解危機，僅失2分，接替投球的「雙刀流」陳琥，目前2局投球，僅被擊出1支安打，飆出3次三振，中華隊7局結束4比2領先。

(中時電子報)