新北介紹首座情境模擬靶場 向警察致敬
新北市長朱立倫今天在臉書上傳「剪綵王11」影片，介紹新北市全國第一座五螢幕的「情境模擬靶場」，並向警察致敬。
朱立倫說，只有確保每一個警察的安全和尊嚴，才能讓我們過得安全，不受侵犯，「我們支持警察」。
在「剪綵王11」中，新北市政府副發言人葉元之、黃詩婷前往位於中和的情境模擬應變射擊訓練場，體驗包括基本射擊、攔車盤查、攻堅等訓練。這套應變射擊系統共有700多種假設狀況。
葉元之在體驗時不是拔槍太慢，就是誤判開槍時機，直嘆「警察執勤真的很難，要在瞬間判斷。」
21年前為救同事而開槍、被法院判定用槍不當的小隊長涂彬杰在影片中表示，那是「一個很慘痛的經驗」，若第一線的同仁對用槍時機的判斷不能安心的話，就會在值勤時自我限縮。
在影片最後提到，第一線執勤的員警總是面對未知的風險，因為警察堅守崗位才有新北的安全與繁榮，「謝謝每一位員警，讓我們一起做警察的後盾。」1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。