新北介紹首座情境模擬靶場 向警察致敬

新北市長朱立倫今天在臉書上傳「剪綵王11」影片，介紹新北市全國第一座五螢幕的「情境模擬靶場」，並向警察致敬。

朱立倫說，只有確保每一個警察的安全和尊嚴，才能讓我們過得安全，不受侵犯，「我們支持警察」。

在「剪綵王11」中，新北市政府副發言人葉元之、黃詩婷前往位於中和的情境模擬應變射擊訓練場，體驗包括基本射擊、攔車盤查、攻堅等訓練。這套應變射擊系統共有700多種假設狀況。

葉元之在體驗時不是拔槍太慢，就是誤判開槍時機，直嘆「警察執勤真的很難，要在瞬間判斷。」

21年前為救同事而開槍、被法院判定用槍不當的小隊長涂彬杰在影片中表示，那是「一個很慘痛的經驗」，若第一線的同仁對用槍時機的判斷不能安心的話，就會在值勤時自我限縮。

在影片最後提到，第一線執勤的員警總是面對未知的風險，因為警察堅守崗位才有新北的安全與繁榮，「謝謝每一位員警，讓我們一起做警察的後盾。」1050902

(中央社)