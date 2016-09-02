雨勢擴大 13縣市大雨豪雨特報

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我要評比

中央氣象局今天晚間8時發布13縣市大雨及豪雨特報。

大雨特報縣市為：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市。

豪雨特報縣市為：台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局提醒沿海及低窪地區防淹水，用路行車注意交通安全，並防短時強降雨、雷擊及強陣風。1050902

(中央社)