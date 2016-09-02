天下社會公民排行榜 默沙東唯一美商藥廠

美商默沙東藥廠獲「天下企業公民」排行榜肯定。(本報資料照片)

到啟能中心協助照顧殘障病童、職業踢踏舞溫暖肝病病友、吉胖喵關懷住院重症病童、深入山地衛教偏鄉長者、為落髮癌症病患綁上美麗頭巾。美商默沙東藥廠由下而上，年年由員工提案做公益，南北走透透，為台灣這片土地付出的公益行動，獲得今年「天下企業公民」排行榜肯定。

台灣最具指標性的企業社會責任評比「天下公民獎」名單揭曉，在「天下企業公民一百強」分組排行榜中，外商企業組有包括台灣日立、匯豐商業銀行、英特爾等15家企業，其中默沙東藥廠是美商藥廠中唯一榜上有名，其「社會參與」單項評分，列外商企業組前5名。

「默沙東守護台灣日」的年度公益計畫，是由默沙東各部門員工自行發想提案，北、中、南大串聯，與醫院或公益團體合作進行人道公益關懷活動。在兩個月之內，上百名員工足跡走遍十多個機構與醫院，為弱勢病患進行多元的公益服務。

默沙東還有一項「為愛翻轉」關懷愛滋網路義賣活動，由員工捐出二手物上網義賣，多位身懷才藝的員工也義賣自身才華，包括職業脫口秀、職業舞蹈義演、專業珠寶編織課程、編髮服務等。創意義賣吸引買氣，並經由社群媒體的分享，為公益團體贏得更多社會關注。

美商默沙東藥廠台灣分公司總經理羅萬里表示，很多員工在投入社會公益的過程中深受感動與啟發，因為在服務被病痛所苦的弱勢病患的過程中，除更貼近與同理病患的需要，更能體認到自身從事製藥業，致力於研發與提供新藥，解除病痛及守護生命的重要使命與責任。

天下公民獎是天下雜誌針對兩千大企業調查結果與專家學者推薦之本地企業、在台外商，篩選出連續3年獲利的公司，進行受評邀請，並以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」等指標，評選出台灣最具未來性的領導企業。

(中時電子報)