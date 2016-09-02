不願背黑鍋 陽耀勳打出「正常」全壘打

桃猿陽耀勳2日對戰中信兄弟打出個人第15轟。（中時資料照片，陳怡誠攝）

中職桃猿隊陽耀勳上一支揮偏高球路的全壘打，紅到美職大聯盟官網，並且引來中職用球「恢復系數」太高的爭論，他覺得很委屈，今（2）日對戰中信兄弟陽耀勳轟了一記低球的陽春炮，證明自己的全壘打能力。

陽耀勳在8月27日對戰獅隊投手廖文揚，抓住一記偏高球路一棒揮出全壘打，由於他的揮棒姿勢與偏高球路，引起討論，加上隔日中職公布比賽用球檢測結果，這讓陽耀勳背了「黑鍋」。

「太過分了！」陽耀勳說：「大家不知道我愛打偏高的全壘打嗎？我的全壘打很多都是不完美的揮棒，甚至1隻手也打得出去。那些打出低球路的全壘打之後，為何沒有人去驗一下球？」

不過，上一支全壘打打出去後，陽耀勳真的接到不少親朋好友「關切」的電話，大家都說：「太離譜了。」倒是陽耀勳不認為如此，他表示，這一球打出去算是「還好而已」，他自認今年打擊力量進步了。

話雖如此，今（2）日對戰中信兄弟的3局下，陽耀勳抓住一記偏低的球路，直接打出右外野全壘打牆，賺進1打點，陽耀勳似乎在證明自己也可以「正常」打出低球的全壘打，這是他本季第15轟。

(中時電子報)