韓國男團INX出道滿月 來台撐場《女人我最大》
韓國新人男團INX出道滿月，受邀來台參與「TVBS女人我最大美妝大賞」頒獎典禮。他們5人平均年齡不到20歲，來台期間正好與BIGBANG活動時間重疊，謙虛表示會向前輩看齊。
他們將在12日將舉行的「TVBS女人我最大2106美妝大賞」的頒獎表演嘉賓，隊長相昊也預告：「我們除了自己的歌曲外，也會演唱前輩團的名曲，還有台灣朋友在KTV裡一定都會唱的〈小幸運〉！」
INX的團名含意是每個成員身體中都蘊藏著無限的潛力和未知數，之前從沒來過台灣的團員們興奮說：「我們是第一次到台灣，很想去夜市吃些好吃的，特別想吃的除了小籠包，還有芒果冰！再加上有聽說台灣快要過中秋節了，所以也想嘗嘗大家都會吃的月餅和烤肉！」
而這次來到台灣，INX還將參與2個電視節目錄影、2個網路直播節目演出，也預計舉辦小型的粉絲見面拍照簽名會，隊長相昊說：「因為是第一次來到台灣表演，所以大夥都有點激動、也有點忐忑，我們很擔心臺灣的粉絲會不會喜歡我們，所以我們總共練了3首中文歌曲，我保證，我們會像在台下準備時一樣，站上舞臺上必定用盡全力演出！」更多INX相關訊息請上亞士傳媒臉書粉絲專頁。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。