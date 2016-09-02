韓國男團INX出道滿月 來台撐場《女人我最大》

INX才出道一個月，就來台灣試水溫。（亞士傳媒提供）

韓國新人男團INX出道滿月，受邀來台參與「TVBS女人我最大美妝大賞」頒獎典禮。他們5人平均年齡不到20歲，來台期間正好與BIGBANG活動時間重疊，謙虛表示會向前輩看齊。

他們將在12日將舉行的「TVBS女人我最大2106美妝大賞」的頒獎表演嘉賓，隊長相昊也預告：「我們除了自己的歌曲外，也會演唱前輩團的名曲，還有台灣朋友在KTV裡一定都會唱的〈小幸運〉！」

INX的團名含意是每個成員身體中都蘊藏著無限的潛力和未知數，之前從沒來過台灣的團員們興奮說：「我們是第一次到台灣，很想去夜市吃些好吃的，特別想吃的除了小籠包，還有芒果冰！再加上有聽說台灣快要過中秋節了，所以也想嘗嘗大家都會吃的月餅和烤肉！」

而這次來到台灣，INX還將參與2個電視節目錄影、2個網路直播節目演出，也預計舉辦小型的粉絲見面拍照簽名會，隊長相昊說：「因為是第一次來到台灣表演，所以大夥都有點激動、也有點忐忑，我們很擔心臺灣的粉絲會不會喜歡我們，所以我們總共練了3首中文歌曲，我保證，我們會像在台下準備時一樣，站上舞臺上必定用盡全力演出！」更多INX相關訊息請上亞士傳媒臉書粉絲專頁。

(中時)