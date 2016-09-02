賣考題答案 北京警逮8嫌

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北京市公安局跨省偵破一個利用出售考試答案、實施電信網路詐騙的犯罪集團，抓獲8名犯罪嫌疑人，查獲大量作案用考生資訊。該案涉及全大陸近千名嫌疑人，涉案金額近200萬元（人民幣，下同）。目前這8人已被海淀分局依法刑事拘留。

《北京日報》9月2日報導，今年5月，市公安局網安總隊接到網友舉報稱，他們在報名一項全大陸性資格類考試後均收到出售答案簡訊，與對方聯繫後，以繳納資料費、保證金為由，分別被詐騙上千元至萬餘元不等。

接獲報案後，警方立即成立專案組開展偵查。經調查，偵查員發現，嫌疑人透過網路購買他人名下的銀行卡、手機號、QQ號以及考生資料，然後雇傭簡訊群發人員冒充教育培訓機構，向考生定向發送出售考試答案的短信，騙取考生繳納資料費、保證金、風險承擔金等。

在詐騙過程中，如有考生產生懷疑，嫌疑人還會以報警並公布其欲作弊為由威脅考生，導致一些被騙考生未及時向公安機關報案。

(旺報)