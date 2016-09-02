騰出空間關政變者 土耳其釋放3.4萬囚犯
土耳其之前表示，為了騰出空間關押疑涉7月政變的數萬人，從監獄釋放3萬8000名囚犯；土國司法部長博茲達（Bekir Bozdag）今天在記者會表示，當局至今已放出3萬3838人。
7月試圖推翻總統艾爾段（Tayyip Erdogan）的政變流產後，土耳其表示將釋放總計3萬8000名囚犯，做為刑法改革的一環。
土耳其已將大約8萬名公職人員解職，其中許多人也在政變後的搜捕中遭羈押。1050902
(中央社)
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