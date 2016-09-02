韓流天后李英愛參加中秋特輯 首次演唱

時隔12年以韓劇「師任堂：光之日記」回歸螢光幕的韓流天后李英愛，將在SBS中秋特輯綜藝節目「唱歌的明星」中登台，並現場演唱歌曲。

南韓「體育朝鮮」今天指出，確定將於9月16日晚間11時（台北時間晚間10時）播出的SBS中秋特輯綜藝節目「唱歌的明星」，由歌手金健模、尹鐘信、WINNER成員姜昇潤和諧星李秀根主持，李英愛將單獨演出節目，並現場演唱歌曲。

據報導，李英愛作為嘉賓單獨演出綜藝節目，可以說是她出道26年來破天荒的第1次。挑選電視劇劇本都會慎重的李英愛，這次就是否演出「唱歌的明星」節目也苦惱很長時間。

對此，李英愛透過製作單位表示，身為一個演員先是忙於演藝事業，之後結婚生子，養育孩子的同時對於家人的珍愛，使得對愛的理解有了很大的變化。中秋節的時候，希望和觀眾之間能如家人般交流，而不是以電視劇或者電影的主演身分演出。

報導也指出，李英愛在節目「唱歌的明星」中，還會公開一家人在京畿道楊平郡的日常生活。1050902

(中央社)