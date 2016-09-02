蒲亭會安倍 領土爭議恐仍難解

我要評比

俄羅斯總統蒲亭今天會見日本首相安倍晉三，他表示，俄國亟欲解決與日本的領土爭議。但雙方要達成協議似乎還很遠。

日俄關係不睦要追溯回二戰結束時的爭端，當時蘇聯軍隊占領太平洋千島群島最南端的南千島群島。日本稱為北方領土。

蒲亭受訪時告訴彭博：「我們說的不是交換或出售。」

他說：「我們指的是找到雙方都不覺得遭遇挫敗或成了輸家的解決之道。」

蒲亭表示，與日本簽署和平協議將是「重要議題」，莫斯科「將很樂意與我們的日本友人找到這個問題的解決辦法」。

隨著這場會談在海參崴登場，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「今天的會談預期很難有任何突破」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050902

(中央社)