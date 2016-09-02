梅克爾支持度下降 5年來新低

我要評比

由於對政府施政不滿，最新民調顯示，德國總理梅克爾的支持度僅剩下45%，是2011年8月以來最低。對於正在思考是否競爭第4任任期的梅克爾來說，無異是個震撼彈。

德國預計明年進行國會全面改選，已經領導德國超過10年的梅克爾（Angela Merkel）尚未正式宣布競選連任，但最新一項民調顯示，選民對她的執政不滿正在上升中。

德國第一電視台（ARD）委託民調機構Infratest Dimap所進行的民調顯示，僅45%受訪者對梅克爾施政表示滿意，和去年同期的類似民調滿意度達63%相比，大幅下降，更是2011年8月以來新低。

不過，和保守聯盟友好政黨基督教社會聯盟（CSU）黨魁賽賀佛（Horst Seehofer）的44%滿意度，或是隸屬社會民主黨（SPD）的德國副總理嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）的41%相比，梅克爾仍稍稍領先。

賽賀佛與嘉布瑞爾近來都對梅克爾的難民開放政策表達不滿，外界也認為這兩人是梅克爾未來總理職務的最大挑戰者。

在問及是否支持梅克爾4度挑戰總理職務，51%受訪者不支持，但也有46%支持。1050902

(中央社)