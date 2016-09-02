修法重罰Uber 計程車業者盼2500萬

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行政院日前決定，由交通部修法重罰Uber，交通部預定下週邀業者開會討論，已有立委將連署提案將罰鍰上限由15萬元提高至100萬元，但也有計程車業者希望最高能罰2500萬元。

交通部說，重罰違法營業車輛是政府各部門的共識，經由立委提案修「公路法」，速度會更快。

依據目前「公路法」規定，違法駕駛營業可罰新台幣5萬元至15萬元，並可吊扣車牌，多數計程車業者認為罰太輕，Uber根本罰不怕。

交通部說，已有立委將連署修法，將違法駕駛營業罰鍰上限從15萬元提高至100萬元。

但也有計程車業者認為，罰100萬元仍太少，希望比照公平會，將上限提高到2500萬元。

另外，立委與計程車業者都希望在修法時，一併納入檢舉獎金制度。

目前台北市計程車客運商業同業公會已有提供檢舉Uber的獎金，每件為1000元。

交通部說，罰鍰上限需進一步討論，檢舉獎金是由預算編列，還是來自罰鍰，也都需要再溝通討論。

根據公路總局統計，到8月26日，已對Uber開罰逾6800萬元，Uber已繳逾4200萬元。1050902

(中央社)