大埔案 內政部：朝原地重建努力

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內政部今晚表示，部長葉俊榮下午前往拜會苗栗縣長徐耀昌，雙方同意大埔徵收案朝原地重建方向努力，並成立窗口；針對該案，中央與地方應共同承擔，化解所引發的社會紛爭。

內政部表示，葉俊榮拜會徐耀昌，廣泛討論大埔土地徵收拆遷案所衍生的相關事項，雙方同意朝原地重建方向努力。

至於具體作法，內政部說，雙方決定由苗栗縣政府秘書長陳斌山與內政部營建署長許文龍作為窗口，從都市計畫變更、土地所有權回復等程序，持續作更詳細的研議評估，期能為引發社會糾結的個案，提出解決的方法。

內政部指出，葉俊榮與徐耀昌一致認為，針對此一個案，中央與地方應共同承擔，化解因為此案而引發的各種社會紛爭，並透過諒解與認同，找回人與土地的尊嚴。1050902

(中央社)