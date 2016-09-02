蕭敬騰組獅子合唱團 出輯絕不互唱
歌手蕭敬騰擔任新人團體「獅子合唱團」主唱，將推出首張專輯「Lion」，今天笑稱要大家多多支持，未來還會有個人專輯，但絕不互唱對方的歌。
獅子合唱團是由主唱蕭敬騰、團長兼吉他手力Q、吉他手鄒強及鼓手阿矩組成，首張專輯「Lion」16日發行，今天下午在台北舉辦聽歌會，公開6首新歌，並首播主打歌「Lion」MV。
蕭敬騰表示，專輯花很多時間調整、修正，每次更新及改變都是加分，相較個人專輯唱的音樂、屬性都不一樣，以往是流行音樂為主，這次以他認知的流行搖滾創作專輯歌曲，希望不是非常偏門的音樂，還是具有流行成分，「也是我真實最愛的音樂」。
專輯製作過程團員間是否曾吵架？蕭敬騰笑回「沒吵架」，剛組團不久，可能要久一點才會發生，並承認團員們都以他的意見為主。
力Q和鄒強原是樂手，現在組團出道，力Q表示，以前是彈奏別人音樂，現在彈奏的是發自內心、自己的音樂。
新專輯10首歌都是蕭敬騰譜曲，他笑說，最快一首20分鐘就寫完，最慢則寫1個半月，坦言這是冒險的實驗專輯，以後還是會有蕭敬騰個人專輯，但絕不互唱對方的歌，希望大家多多支持獅子合唱團，人氣可壓過蕭敬騰，逗笑全場。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。