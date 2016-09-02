蕭敬騰組獅子合唱團 出輯絕不互唱

歌手蕭敬騰擔任新人團體「獅子合唱團」主唱，將推出首張專輯「Lion」，今天笑稱要大家多多支持，未來還會有個人專輯，但絕不互唱對方的歌。

獅子合唱團是由主唱蕭敬騰、團長兼吉他手力Q、吉他手鄒強及鼓手阿矩組成，首張專輯「Lion」16日發行，今天下午在台北舉辦聽歌會，公開6首新歌，並首播主打歌「Lion」MV。

蕭敬騰表示，專輯花很多時間調整、修正，每次更新及改變都是加分，相較個人專輯唱的音樂、屬性都不一樣，以往是流行音樂為主，這次以他認知的流行搖滾創作專輯歌曲，希望不是非常偏門的音樂，還是具有流行成分，「也是我真實最愛的音樂」。

專輯製作過程團員間是否曾吵架？蕭敬騰笑回「沒吵架」，剛組團不久，可能要久一點才會發生，並承認團員們都以他的意見為主。

力Q和鄒強原是樂手，現在組團出道，力Q表示，以前是彈奏別人音樂，現在彈奏的是發自內心、自己的音樂。

新專輯10首歌都是蕭敬騰譜曲，他笑說，最快一首20分鐘就寫完，最慢則寫1個半月，坦言這是冒險的實驗專輯，以後還是會有蕭敬騰個人專輯，但絕不互唱對方的歌，希望大家多多支持獅子合唱團，人氣可壓過蕭敬騰，逗笑全場。1050902

(中央社)