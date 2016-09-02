三星：Galaxy Note 7可換新或退貨
韓聯社報導，三星電子2日確認部分Galaxy Note 7手機電池存在缺陷，宣布召回全部產品。用戶可選擇退貨或是更換新產品。
報導說，三星電子行動通訊事業部負責人高東真2日召開記者會表示，經分析發現部分大螢幕手機GalaxyNote 7的電池存在缺陷。因為消費者安全最為重要，公司決定停售該產品並給用戶更換新產品。
高東真說，公司預計零部件供給和準備新產品需兩週時間。據此，三星將從9月19日起為用戶更換新產品。
據悉，三星方面還決定，若消費者願意，三星還會給用戶退貨。三星電子決定給所有用戶更換手機，被認為是超越以往、很積極的措施。
根據韓國三大移動通信營運商規定，若手機存在性能問題，用戶需到製造商客服中心領取產品不良確認書，憑該證明到行動通信營運商處更換產品或退貨。以Galaxy Note 7為例，除電池以外，手機功能正常運作，因此用戶很難更換新產品或退貨。然而三星宣布給用戶更換新產品，大大減少了消費者的不便。
南韓消費者團體對此表示歡迎，稱這是破例措施。三大行動通信營運商--SK電訊、KT、LG U Plus也紛紛表示，將積極配合三星電子的更換和退貨措施。1050902
(中央社)
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