「玫瑰泡泡洗面乳」日本轟動 竟是為她們設計的
日本佳麗寶化妝品9月1日推出「玫瑰泡泡洗面乳」（Evita Beauty Whip Soap），即洗面乳可擠出帶著玫瑰花香的玫瑰花造型泡泡。這款商品未上市便在日本國內外網上造成話題。
佳麗寶商品開發部的梶直美指出，其實這款商品主要是針對中老年人設計的。當時在想如何才能讓女人上年紀後也想化妝、保持美麗，當然洗臉是最重要的，老人保持好心情才會勤洗臉。
梶直美表示，這個系列的產品是以玫瑰為主，因此想到讓洗面乳擠出玫瑰的造型，再帶點玫瑰的清香，瓶口也是經過特殊設計，只要輕輕一壓即可。
她表示，在開發過程中遭遇很多困難，因為瓶口的切縫要擠出不同方向的泡泡並不容易，還好在公司內部試用時反應極佳，不少人反映，應該針對年輕人的品牌也推出類似的商品。
(中時)
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