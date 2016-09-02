美8月就業增加15.1萬人 不如預期

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根據勞工部今天公布的數據，美國8月就業創造速度放慢，非農就業人口增加15.1萬人，不如預期。

這項數字不及之前3個月的均值19萬，也低於分析師預估的18萬人。

勞工部指出，8月製造業與營建業的聘僱均下降。

在更多人進入勞動市場的情況下，失業率仍持平於4.9%。1050902

(中央社)