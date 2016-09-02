丁小芹直播再扯假包 李妍憬嗆攤對話紀錄

丁小芹直播再談假包事件，女星李妍憬意外捲入。(取自微博)

丁小芹說明假包風波，讓不少網友聯想到李妍憬。(取自微博)

李妍憬嗆聲要公開對話紀錄。(取自微博)

李妍憬曾在《康熙來了》分享和「演藝圈朋友」買到假包的經驗，雖無透露對方任何身分線索，但網友看了都紛紛將矛頭指向曾涉賣假包的女星丁小芹。而丁小芹更疑似因開直播時提及假包事件，惹怒李妍憬，讓她火大開嗆要把過去對話紀錄公開。

近來淡出螢光幕的丁小芹，為求網友送禮，在直播接受網友辛辣提問，其中也包括她爆出的假包風波，對此丁小芹喊冤稱委屈，表示當初因為沒開包裝，就直接拿包給對方，隔了一段時間就被告，但她也強調是自己不謹慎，沒先檢查包包就交貨，所以會放棄上訴，不管後果怎樣都接受。

丁小芹這番話，讓不少網友紛紛留言，想起當初李妍憬在節目影射向藝人買到假包一事，而李妍憬也疑似不滿無端被扯入，火大在微博反擊：「當初的事我一點都沒追究過，也沒直說是哪位！現在竟然開始胡說八道！真是夠了耶！是要我把對話截圖發出來嗎？」嗆聲公開雙方對話紀錄。

(中時電子報)