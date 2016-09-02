G20綠色金融當道 大陸拚綠色信貸債券

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本屆G20杭州峰會首度納入綠色金融議題，主辦國中國近日更頻頻發布綠色金融相關政策與數據，凸顯地主國的引領與推進作用。

中國銀監會今日公布數據顯示，截至2016年6月底，21家主要銀行業金融機構綠色信貸餘額達7.26兆元人民幣（下同），占各項貸款9％；節能環保項目和服務的不良貸款餘額為226.25億元，不良率為0.41%，低於同期各項貸款不良率1.35個百分點。

日前中國人民銀行（大陸央行）副行長易綱在G20新聞記者會上指出，今年1至7月中國綠色債券發行量1,200億元，占全球同期綠色債券發行量40％。人行資料並顯示，今年以來，中國綠色債券市場快速發展，已成為全球最大的綠色債券市場。

(工商)