大陸副財長朱光耀：G20將討論赤字率

中國政府年初才宣佈大幅調高財政赤字率到3％、並首次觸碰「國際警戒線」，財政部副部長朱光耀2日在G20杭州峰會新聞記者會上表示，傳統的貨幣政策無效，中國財政政策應更加積極， G20會議後中國將召開一次重要的經濟會議，屆時將討論赤字率；暗示可能會有進一步的刺激措施。

今年初，財政部將赤字率從去年的2.3％大舉上調至3％；同時，計畫2016年全國財政赤字為2.18兆元人民幣（下同），陸媒稱，這是新中國成立以來的最大規模。國務院總理李克強當時解讀，新增赤字將主要用來為企業減稅，部分用來保障民生，積極的財政政策會更加有力。

(工商)