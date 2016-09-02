IMF預告將再度下修全球經濟預測

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在20國集團(G20)峰會召開前夕，國際貨幣基金(IMF)發布警告指出，由於決策官員未能有效解決全球主要經濟體根深柢固問題，並拖累全球經濟成長減緩至近30年來最差表現，鑒於該情況還可能惡化，它暗示將再度下修今年全球經濟成長預測。

G20周末將在杭州召開峰會，IMF在會前向G20領袖提出預警，指稱若無法及時採取行動以提振低迷貿易與投資，並努力壓制保護主義浪潮崛起，全球經濟恐將面臨成長停滯危機。

(工商)